سعر الدولار اليوم في سوريا الجمعة 25 فبراير 2022، ارتفع سعر الدولار في سوريا امس الخميس 24 فبراير/شباط 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

واعتمد البرلمان السوري نهاية 2021 موازنة العام المالي الجاري 2022/2023 بنحو 13.3 تريليون ليرة، أي ما يعادل قرابة 5.3 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي المحدّد عند 2512 ليرة مقابل الدولار.

سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 24 فبراير 2022

وأقرت الحكومة السورية مطلع العام الجاري خطة الدعم والتي استبعد منها حوالي 550 ألف شخص طالت الكثير من موظفي الدولة بسبب امتلاك سيارة، ثم أعيد في نهاية الأسبوع أكثر من 200 ألف شخص لمظلة الدعم.

ومهدت الحكومة قبل أشهر لاتخاذ إجراء رفع الدعم عن السلع، فقد أشار وزير المالية كنان ياغي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى مشروع جديد "لإعادة هيكلة الدعم سيُعلَن عنه مطلع عام 2022".

ويقول برنامج الأغذية العالمي إن قرابة 9.3 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، قياسا بما تم تسجيله قبل الأزمة الصحية حين أشارت التقديرات إلى أنهم بحدود 7.9 مليون شخص من إجمالي تعداد سكان يبلغ 18.2 مليون نسمة وفق إحصائيات 2021.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وارتفع سعر الدولار في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 3635 ليرة للشراء، 3670ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

ارتفع سعر اليورو في سوريا اليوم ليسجل نحو 4111 ليرة للشراء، 4156 ليرة للبيع.

فيما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم، ليسجل نحو 4919 ليرة للشراء، 4977 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء" اليوم، نحو 967 ليرة للشراء، 979 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم، نحو 987 ليرة للشراء، 999 ليرة للبيع.

وصعد سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 12013 ليرة للشراء، 12154 ليرة للبيع.