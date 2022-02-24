أسعار العملات اليوم في المغرب الجمعة25 فبراير 2022، تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، أمس الخميس 24 فبراير/شباط 2022 في بنك المغرب المركزي.

سعر اليورو اليوم في المغرب

فبينما ارتفع سعر اليورو الأوروبي اليوم في بنك المغرب المركزي نحو 10.12 درهم للشراء، و11.76 درهم للبيع، تراجع سعر الدولار الأمريكي إلى مستوى 8.94 درهم للشراء، و10.39 درهم للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك المغرب المركزي عند مستوى 12.15 درهم للشراء، و14.12 درهم للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في المغرب

ويتداول المستثمرون الريال السعودي في المغرب اليوم عند سعر 2.38 درهم للشراء، و2.77 درهم للبيع، بحسب قائمة أسعار بنك المغرب المركزي.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في المغرب اليوم نحو 2.43 درهم للشراء، و2.82 درهم للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في المغرب اليوم الخميس لدى بنك المغرب المركزي عند مستوى 29.31 درهم للشراء، و34.06 درهم للبيع.

وأظهر تقرير رسمي مغربي الثلاثاء 22 فبراير، استقرار أسعار السلع الرئيسية في البلاد خلال شهر يناير /كانون الثاني من العام الجاري.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط (هيئة إحصاء رسمية مستقلة)، إن أسعار السلع شهدت استقرارا خلال الشهر المذكور.

والزراعة في المغرب هي أكبر القطاعات استيعابا للأيدي العاملة، وشكلت 17 في المئة من الناتج المحلي في 2021.

وأقر المغرب برنامجًا عاجلًا يأتي على ثلاثة محاور أساسية تتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وإدارة ندرة المياه، في حين ينصب المحور الثالث على تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية وتمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال الري.

وبحسب أرقام رسمية، نما اقتصاد المغرب 7.2% في 2021 بعد انكماش بلغ 6.3% في 2020 تحت تأثير الجائحة.

واعتمدت الحكومة المغربية موازنة لعام 2022 على أساس توقعات لنمو قدره 3.2% وعجز 6.1% بافتراض محصول زراعي متوسط.

ووفقًا لمندوبية التخطيط، ارتفعت البطالة في المغرب إلى 12.3% في 2021 من 11.9% قبل عام.