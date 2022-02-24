بالفيديو إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال قرب حاجز الجملة

أصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتمركزة قرب حاجز الجملة شمال مدينة جنين

وقالت مصادر محلية " إن قوات الاحتلال المتمركزة قرب حاجز الجملة فتحت نيران رشاشاتها تجاه سيارة يستقلها عدد من المواطنين قرب الحاجز، أسفرت عن إصابة اثنين من المواطنين وتم نقلهما للمستشفي الحكومي في المدينة لتلقي العلاج.

وأوضحت أن أحد المصابين وصفت جراحه الخطيرة

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الظهر وصلت مستشفى جنين الحكومي وأُدخل لغرف العمليات.

صورة تداوله نشطاء مواقع الاجتماعي للسيارة التي أطلق الاحتلال النار عليها:



