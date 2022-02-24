القيادي البطش يبارك انتصار المجاهد هشام أبو هواش على السجان

بارك عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأستاذ خالد البطش، انتصار الأسير المحرر هشام أبو هواش وانتزاع حريته بعد إضراب عن الطعام استمر 141 يوما.

وقال القيادي البطش في تصريح صحفي اليوم الخميس: نبارك للأخ المجاهد هشام أبو هواش حريته التي انتزعها من الجلاد الصهيوني وعاد إلى بيته وأهله في مدينة دورا ، حراً منتصراً، بعد معركة إضراب لمدة 141 يوماً، مسجلاً انتصاراً جديدا على طريق إسقاط الاعتقال الإداري، تركة الاستعمار البريطاني البائد".

وأضاف: شكلت معركة الإضراب التي خاضها البطل هشام أبو هواش واحدة من أقسى وأخطر معارك الإضراب عن الطعام في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث أوقفت المحتل على أطراف أصابع أقدامه بعد الموقف الذي أعلنه الأخ القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، واجتماع سرايا القدس وكتائب القسام في قطاع غزة استعداداً للرد ، والفعل الجماهيري الكبير لأهلنا بالضفة الباسلة".

وأوضح الأستاذ البطش، أن انتصار أبو هواش، جاء امتدادا لكل الإنجازات والانتصارات التي حققها أبطال الحركة الأسيرة في معارك الإضرابات أمثال المجاهدة عطاف عليان والمجاهد خضر عدنان والمجاهد ماهر الأخرس والعيساوي وغيرهم من الأبطال.

وبارك عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي، انتصار أبو هواش، لأهالي مدينة الخليل، رفاق درب محمد سدر وصانعي البطولات في زقاق الموت والدبويا وكل المواقف والبطولات المشرفة التي سطروها.

وزاد القيادي البطش بالقول: إننا على ثقة كبيرة بقرب حرية كافة أسرانا وأسيراتنا في تبادل قريب للأسرى بصفقة تبادل مشرفة".

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الخميس، عن الأسير هشام أبو هواش الذي خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام انتهى بانتصاره في يناير الماضي.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير هشام إسماعيل أحمد أبو هواش (41 عامًا) من بلدة دورا بمحافظة الخليل بالضفة المحتلة، بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 16 شهرًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت أبوهواش بتاريخ 29/10/2020م؛ وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي دون أن توجه له أي اتهام، وخاض الأسير هشام خلال اعتقاله هذا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري بدون أي تهمة.

وكان قد شرع الأسير أبو هواش في إضرابه بتاريخ 17/08/2021م وعلق إضرابه بتاريخ 04/01/2022م بعد أن استمر لمدة (141) يومًا؛ حيث رضخ الاحتلال الصهيوني لمطلبه بتحديد سقف اعتقاله الإداري والإفراج عنه بتاريخه 24/02/2022م.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر هشام أبو هواش ولد بتاريخ 14/08/1981م، وهو متزوج؛ وأب لخمسة أبناء، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومقاومة الاحتلال، وأفرج عن الأسير من سجن عيادة مشفى الرملة.