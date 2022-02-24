مشاهدة مباراة برشلونة الأن بث مباشر، يستقبل اليوم، ملعب دييجو أرماندو مارادونا، مباراة برشلونة ونابولي، في إياب ملحق خروج المغلوب من منافسات بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2021-22، وكانت مباراة الذهاب في الأسبوع الماضي، على ملعب كامب نو انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لذلك خصص فريق الموقع هذه المقالة لنشر "مشاهدة مباراة برشلونة الأن بث مباشر.

مشاهدة مباراة برشلونة الأن بث مباشر

برشلونة سيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة بعد الفوز على فالنسيا في المباراة الأخيرة بالدوري الفرنسي برباعية، وستطمح كتيبة تشافي هيرنانديز إلى مصالحة الجماهير هذا الموسم والذهاب بعيدًا في تلك البطولة والحصول عليها، والبداية ستكون أمام فريق الجنوب الإيطالي.

وعلى الجانب الآخر نابولي سيتسلح بسلاح الأرض والجمهور في المباراة، وسيعمل لاعبو الفريق بكل جهد على مصالحة الجماهير، بعد التعثر في آخر مباراتين بالدوري بالتعادل أمام إنتر ثم كالياري، لخطف بطاقة التأهل على حساب البلوجرانا.

مشاهدة مباراة برشلونة الأن بث مباشر





مشاهدة مباراة برشلونة الأن بث مباشر

موعد مباراة نابولي ضد برشلونة هو اليوم الخميس 24 فبراير 2022 على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة برشلونة الأن بث مباشر

تذاع مباريات الدوري الأوروبي حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة برشلونة ضد نابولي على beIN SPORTS PREMIUM 1.

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