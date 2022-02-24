راصد جوي: جبهة هوائية فعالة مصحوبة بأمطار غزيرة صباح غدٍ الجمعة

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن تعبر البلاد جبهة هوائية باردة فعّالة مع ساعات الصباح المتأخرة من يوم غد الجمعة.

و وبحسب الراصد الجوي، فإن انخفاض إضافي يطرأ على درجات الحرارة، وتنشط سرعة الرياح ، وتهطل الأمطار فوق مناطق واسعة من البلاد تكون غزيرة ومُرفقة بالرعد أحياناً ، لتسود أجواء شتوية بامتياز.

و كانت الأرصاد الجوية توقعت أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة و يطرأ انخفاض أخر على درجات الحرارة، مشيرة الى احتمالية سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد أحيانا.

و يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم السبت، و يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا تضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

أما يوم الأحد يكون الجو غائما جزئيا و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .