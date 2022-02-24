أوكرانيا تعلن سقوط تشيرنوبل بأيدي القوات الروسية

قُتل وأصيب العشرات من المدنيين والجنود من الجيشين الأوكراني والروسي في قصف متبادل، وذلك بعد إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن إطلاق عملية عسكرية في أوكرانيا.

وسقطت بلدة تشيرنوبل بأيدي القوات الروسية، بحسب ما أعلن الجيش الأوكراني. بينما يشهد محيط العاصمة كييف معارك ضارية، وتوقّع مسؤولون روس سقوطها خلال أيام، بحسب ما نقلت عنهم مجلة "نيوزويك".

وذكرت وسائل إعلام روسية بأنّ قوات الأمن اعتقلت "عشرات المحتجين" ضد الحرب في ميدانين في موسكو وسان بطرسبرغ. وقدّرت "رويترز" عدد المعتقلين بأكثر من 700.

بينما قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنّ بلاده لم يكن أمامها "أي سبيل آخر" للدفاع عن نفسها سوى شنّ هجوم عسكري على أوكرانيا.

هجمات صاروخية على مدن أوكرانية بعد إعلان بوتين الحرب

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وأقرّ الرئيس الأوكراني بأنّ الروس سيطروا على مطار أنتونوف على بعد أربعين كيلومترًا من العاصمة، كييف، بعد معارك استمرّت لساعات. وتخوض القوات الروسية والأوكرانية معارك ضارية قرب مفاعل تشيرنوبل النووي.

وقال أوليكسي أريستوفيتش وهو أحد مساعدي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للصحافيين، اليوم "أعرف أن أكثر من 40 (جنديا) قتلوا وأصيب العشرات. وهناك معلومات عن مقتل نحو 10 مدنيين". كما قُتل ما لا يقل عن 18 شخصًا في قصف صاروخي روسي في أوديسا بشرق أوكرانيا، بحسب السلطات المحلية.

وذكر الجيش الروسي أنّه دمّر 74 منشأة عسكرية، بينها 11 مهبط طائرات، في أوكرانيا، بعد ساعات من إطلاق موسكو عملية عسكرية واسعة النطاق.

وفي الوقت ذاته، تم الإبلاغ عن موجة ثانية من الهجمات الروسية في البلاد، وشوهد دخان أسود يتصاعد فوق مبنى مقر استخبارات وزارة الدفاع الأوكرانية في العاصمة كييف، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

ونقلت "وول ستريت جورنال"‏ الأميركية عن مسؤول أوكراني قوله إنه يعتقد أن مئات الجنود الأوكرانيين قتلوا في ضربات جوية وهجمات صاروخية روسية خلال الليل.

وأعلن جهاز حرس الحدود الأوكراني في بيان، أن قوات روسية دخلت منطقة كييف من بيلاروسيا لتنفيذ هجوم بصواريخ "غراد" على أهداف عسكرية.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بتحليق مروحيات مجهولة الهوية ضمن مجموعات على علو منخفض في ضاحية كييف، العاصمة الأوكرانية.

وأعلنت خدمة الحالات الطارئة الحكومية بأوكرانيا، أن طائرة عسكرية أوكرانية تحطمت قرب كييف وعلى متنها 14 شخصا.

وسقطت الطائرة قرب بلدة تريبيليا على بعد خمسين كيلومترا جنوب العاصمة الأوكرانية، بحسب المصدر ذاته.

وأسرت القوات الأوكرانية، جنديين روسيين ونشرت صورهما، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضحت المعلومات أن القوات الأوكرانية أسرت جنديين بعد تجريدهما من سلاحهما في محيط العاصمة كييف.

ونشر الجيش الأوكراني على مواقع التواصل الاجتماعي صور الأسيرين وأسلحتهما.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم، قتل 50 جنديا روسيا، وإسقاط 7 مقاتلات وتدمير 4 دبابات تابعة لموسكو.

وقالت في بيان إنه تم "قتل 50 محتلا روسيا، وإسقاط 7 مقاتلات، وتدمير 4 دبابات روسية".

وقبيل ذلك، كتبت القوات المسلحة عبر "تويتر" أنّ "شاستيا تحت السيطرة. قتل 50 محتلا روسيا. ودمرت طائرة روسية أخرى في منطقة كراماتورسك. وهذه الطائرة السادسة"، قبل إعلان تدمير طائرة أخرى.