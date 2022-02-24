"الدفاع الروسية" تكشف حصيلة العملية الخاصة في أوكرانيا

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أن العملية التي ينفذها الجيش الروسي مستمرة، وأنها أنهت جميع المهام المنوطة بها ليوم الخميس.

وقال: "تمكنت مجموعات من جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية من اختراق الدفاع المجهز تجهيزا جيدا للقوات المسلحة الأوكرانية، وتقدمت على عمق 6-8 كيلومترات"، مشيرا إلى أن هذا "أصبح ممكنا بفضل الدعم الناري للمدفعية الروسية وطيران الجيش".

وأضاف: "تم الانتهاء بنجاح من جميع المهام الموكلة إلى مجموعات القوات المسلحة الروسية لهذا اليوم".

وتابع: "كفل الاستخدام المشترك للغطاء الجوي والقوات المحمولة جوا في اتجاه القرم تقدم القوات الروسية إلى مدينة خيرسون.. هذا جعل من الممكن فتح قناة شمال شبه جزيرة القرم واستعادة إمدادات المياه لشبه الجزيرة".

وأوضح: "إجمالا، ونتيجة للضربات التي شنتها القوات المسلحة الروسية، تم تعطيل 83 هدفا أرضيا للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا".

وختم: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم إسقاط طائرتين من طراز Su-27 وطائرتين من طراز Su-24 وطائرة هليكوبتر وأربع طائرات هجومية بدون طيار من طراز (بيرقدار TB-2) تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".