الليرة التركية الى تتكبد خسائر فادحة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

تكبدت الليرة التركية خسائر في أول ساعات الغزو الروسي لأوكرانيا بعد أسابيع من الاستقرار الذي طرأ عليها في إثر الأداة المالية التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اواخر العام الماضي.

ووفق اقتصاديين ومتابعين، فقد تأثر الاقتصاد العالمي برمته من هذه الحرب التي خلفت توترات عالمية ومؤشرات اقتصادية سلبية.

ومن الناحية الفنية، تخطت أسعار زوج الدولار مقابل الليرة التركية مستويات المقاومة الاولى 14.22. أما في حال بقيت الأسعار أعلى المناطق المحورية الموضحة باللون الأحمر 13.90 فسنشهد صعودا قويا لأسعار الدولار مقابل الليرة التركية إلى مستويات 14.20، 15.00، 16.20.

أما في حالة الهبوط وكسر مستويات المنطقة المحورية سنشهد هبوطا قويا لأسعار الدولار مقابل الليرة التركية إلى مناطق 13.55، 13.25.

من جانبه قال نائب وزير الخارجية التركي يافوز سليم قيران، الخميس، أن بلاده تستعد لإجلاء رعاياها من أوكرانيا .

وكان قد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه اتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في شرق أوكرانيا .