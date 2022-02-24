روسيا تتوعد بردٍ قاسٍ على العقوبات الأوروبية التي ستفرض عليها

توعدت روسيا "برد قاس" على العقوبات الأوروبية التي ستُفرض عليها، مؤكدةً أن هذه العقوبات لن تمنعها من تقديم مساعدتها للانفصاليين الموالين لها في الحرب على أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "بموجب مبدأ المعاملة بالمثل الذي هو أساس القانون الدولي، سنتخذ إجراءات مضادة قاسية".

وأضاف أن "الإجراءات غير الودية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا (...) لن تمنع التطور التدريجي للعلاقات بين موسكو والانفصاليين في أوكرانيا وتقديم المساعدة اليهم"

ويستعد الغرب لفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على روسيا، تستهدف بشكل خاص وصولها إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وفرض الاتحاد الأوروبي قيوداعلى القدرات التمويلية للدولة الروسية وحكومتها والبنك المركزي الروسي. من جهتها، علقت برلين هذا الأسبوع تشغيل خط أنابيب الغاز الاستراتيجي الجديد الذي يربط روسيا بألمانيا متجاوزاً أوكرانيا.