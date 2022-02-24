أنباء سارة لليفربول قبل نهائي كأس الرابطة

ذكرت تقارير صحفية مساء الخميس، أن مهاجم ليفربول ديوجو جوتا يقترب من اللحاق بالمباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية أمام تشيلسي مساء الأحد المقبل، لكن ما يزال أمامه عقبات قبل الحصول على الضوء الأخضر للمشاركة.

جوتا، الذي ساعدت أهدافه في نصف النهائي أمام آرسنال، في تحديد موعد مرتقب مع تشيلسي، تعرض لإصابة في أربطة الكاحل خلال مباراة الذهاب من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان يوم الثلاثاء الماضي، وكان بحاجة إلى ارتداء حذاء واقٍ معظم أيام الأسبوع الماضي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، هدأت مخاوف ليفربول الأولية من تعرض جوتا لإصابة كبيرة بعد إجراء أشعة في إيطاليا، واستجاب جوتا بشكل جيد للعلاج في الأيام الأخيرة، لدرجة أنه تمكن من المشاركة في جلسة تدريب خارجية على العشب يوم الأربعاء.

وأضافت الصحيفة، أن هناك تفاؤلا حذرا بشأن إمكانية مشاركة جوتا في ويمبلي، لكن يجب على الدولي البرتغالي خوض حصتين تدريبيتين غدًا والسبت دون مشاكل.

وسيتحتم على المدرب يورجن كلوب اتخاذ قرار مهم. حول إشراك جوتا، أو مواصلة الاعتماد على الكولومبي لويس دياز، الذي كان له تأثيرا كبيرا في مبارياته التي خاضها مؤخرا.

ورجحت "ذا صن"، أن يجلس جوتا على مقاعد البدلاء، بشرط أن يسير كل شيء بسلاسة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، ما يشكل دفعة كبيرة لليفربول، المصمم على الفوز باللقب الأول هذا الموسم.

والرجل الوحيد الذي لن يشارك مع ليفربول هو روبرتو فيرمينو، الذي تعرض لإصابة عضلية.