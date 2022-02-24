محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة الأسيرة القيادية مني قعدان

قررت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الأسيرة القيادية مني قعدان من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين.

وقال شقيق القيادية منى طارق قعدان:" إن محكمة الاحتلال أجلت اليوم محاكمة القيادية منى قعدان إلى 20 من الشهر القادم، وقد تكون جلسة نطق بالحكم بعد جلسة التحكيم".

يذكر بأن الأسيرة المحررة قعدان، و هي من سكان عرابة في جنين تعرضت للاعتقال لدى سلطات الاحتلال عدة مرات، حيث أمضت نحو ست سنوات في المعتقل، حيث اعتقلت أربعة مرات في السابق، كانت أخرها في العام 2012، و أمضت 41 شهرا متواصلة، بتهمة انتمائها لحركة الجهاد الإسلامي.