محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة الأسيرة القيادية مني قعدان

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:46 م
24 فبراير 2022
الاسيرة منى قعدان.JPG
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قررت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الأسيرة القيادية مني قعدان من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين.

وقال شقيق القيادية منى طارق قعدان:" إن محكمة الاحتلال أجلت اليوم محاكمة القيادية منى قعدان إلى 20 من الشهر القادم، وقد تكون جلسة نطق بالحكم بعد جلسة التحكيم".

يذكر بأن الأسيرة المحررة قعدان، و هي من سكان عرابة في جنين تعرضت للاعتقال لدى سلطات الاحتلال عدة مرات، حيث أمضت نحو ست سنوات في المعتقل، حيث اعتقلت أربعة مرات في السابق، كانت أخرها في العام 2012، و أمضت 41 شهرا متواصلة، بتهمة انتمائها لحركة الجهاد الإسلامي.

 

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