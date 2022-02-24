إطلاق حملة رقمية اسنادًا لـ "انتفاضة السجون"

شاركت عدة مؤسسات فلسطينية، مساء اليوم الخميس، بإطلاق حملة رقمية على وسائل التواصل الاجتماعي؛ اسنادًا لانتفاضة السجون التي يخوضها الأسرى الفلسطينيين ضد السجان الإسرائيلي.

وأُطلقت حملة التغريد على وسم #انتفاضة_السجون ضمن حملة شاملة نظمتها إذاعة صوت الأسرى بالشراكة مع إذاعة صوت القدس ومؤسسة ميثاق الإعلامية ورواسي وفضائية فلسطين اليوم والقدس اليوم، ووكالة فلسطين اليوم وشمس نيوز وكنعان الإخبارية، وصحيفة الاستقلال، وشبكة الخامسة للأنباء، وبال كونكت، والحملة العالمية للعودة إلى فلسطين.

وتفاعل نشطاء وصحفيون فلسطينيون مع الحملة بالتغريد على وسم #انتفاضة_السجون ، معبرين عن دعهم لخطوات الأسرى النضالية في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويخوض الأسرى الفلسطينيون انتفاضة بوجه السجان الإسرائيلي منذ قرابة شهر؛ رفضًا للإجراءات القمعية التي تستهدف أدنى حقوقهم الإنسانية.





