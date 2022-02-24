بريطانيا تستعد لحظر حركة مقاطعة اسرائيل BDS

أفادت صحيفة "جيوش كرونيكل" اليهودية الصادرة في لندن، اليوم الخميس، أن الحكومة البريطانية تستعد لحظر حركة مقاطعة إسرائيل "BDS".

وأضافت الصحيفة أن الحكومة البريطانية اتخذت الخطوة الأولى لحظر المقاطعات المناهضة لإسرائيل، ومررت تعديلًا يمنع صناديق التقاعد العامة من دعم المنتجات التي تسعى إلى "نزع الشرعية عن إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة أن البرلمان البريطاني أقر تعديلًا يمنع صناديق معاشات السلطة المحلية من دعم الإجراءات التي تتخذها حركة "BDS" ضد الشركات البريطانية التي تتعامل مع إسرائيل، وذلك بالرغم من احتجاج بعض نواب حزب العمال.

وأشارت الصحيفة إلى أن النائب المحافظ روب جينريك قدم التعديل الذي يمنح الحكومة البريطانية صلاحيات جديدة لتوجيه صناديق التقاعد المحلية لعدم اتخاذ قرارات تتعارض مع السياسة الخارجية والدفاعية للندن.

وقال جينريك: "من غير المقبول أن تقوم المجالس المحلية بتدخلات سياسية خارجية مثيرة للانقسام تتعارض مع موقف حكومة المملكة المتحدة، ويسعدني أن التعديل الذي أجريته قد تم تمريره وسيكون الخطوة الأولى في التشريع الذي يحظر حركة BDS في المملكة المتحدة".