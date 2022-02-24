حماس تبارك الإفراج عن الأسيرين أبو هواش والقواسمي

تقدمت حركة "حماس" اليوم الخميس، بخالص التبريكات للأسيرين مقداد القواسمي وهشام أبو هواش، بالحرية من قيد سجون الاحتلال، بعد أن خاضوا معركة بطولية بأمعائهم الخاوية سجلوا فيها نصراً واضحاً على السجان الصهيوني .

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم :"هذا الانجاز هو تأكيد على المعادلة المستمرة بأن شعبنا الفلسطينى قادر على انتزاع حريته والقتال بكل الأدوات المتاحة حتى ينتزع حريته الكبرى بطرد الاحتلال عن كامل أرضه ومقدساته".

وأكد قاسم أن قضية الأسرى ستظل أحد عناوين الصمود الفلسطيني والاستعداد للتضحية من أجل الحرية، وستبقى دائماً على رأس أولويات المقاومة الفلسطينية.

وأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الخميس، عن الأسير هشام أبو هواش الذي خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام انتهى بانتصاره في يناير الماضي، كما أفرجت عن الأسير مقداد القواسمي الذي خاض أيضاً إضراباً مفتوحاً.