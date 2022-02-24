البنتاغون: القوات الروسية تتقدم باتجاه كييف

أكد مقر وزارة الدفاع الأميريكية البنتاغون، مساء اليوم الخميس، أن القوات الروسية تتقدم باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف، وتقييمنا أنها تسعى إلى شل حكومة أوكرانيا وتنصيب حكومة بديلة.

وأشار البنتاغون، قائلاً :"إن ما نراه هو المرحلة الأولى من غزو روسي واسع النطاق لأوكرانيا".

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني: "إن القوات الروسية تحاول السيطرة على مدينة "تشيرنوبل"، واصفاً إياه بـ"إعلان حرب على القارة الأوروبية بأكملها".

وتوعدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها برد "قاس" على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا والتي انطلق اليوم.