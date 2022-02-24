الشعبيّة تهنئ الأسيرين القواسمي وأبو هواش بتحرّرهما من سجون الاحتلال

هنّأت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، الشعب الفلسطيني والأسيرين مقداد القواسمي وهشام أبو هواس وعائلتهما على نيلهما الحريّة من براثن السجون الصهيونيّة بعد خوضهما معركة إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام لانتزاع الحريّة ورفضًا لسياسات الاحتلال الظالمة.

وأكَّدت الجبهة الشعبية، في بيان لها، أأنّ ما حققه الأسيران القواسمي وأبو هواش يعتبر انتصارًا بكل معنى الكلمة، وما كان ليتحقّق لولا عزيمتهما وإرادتهما وصمودهما، التي هي إحدى الصور المشرقة لشعبنا الفلسطيني.

وأوضحت أنّ انتصار القواسمي وأبو هواش على سجّانهما ونيلهما الحريّة اليوم يؤكّد على أنه يمكّننا هزيمة الاحتلال بالإرادة والصمود والعزيمة والإصرار مهما بلغت التحديات وغلت التضحيات.

وأشارت الجبهة، إلى أنّ ما خاضه أبو هواش والقواسمي هو جزء من معركة مفتوحةٍ ومستمرة مع الاحتلال، يخوضها أسرانا البواسل يوميًا داخل باستيلات العدو الصهيوني، ما يتطلّب زيادة زخم الاسناد الرسمي والشعبي على كافة الصعد.

وأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم، عن الأسير هشام أبو هواش الذي خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام انتهى بانتصاره في يناير الماضي.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير هشام إسماعيل أحمد أبو هواش (41 عامًا) من بلدة دورا بمحافظة الخليل بالضفة المحتلة، بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 16 شهرًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت أبوهواش بتاريخ 29/10/2020م؛ وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي دون أن توجه له أي اتهام، وخاض الأسير هشام خلال اعتقاله هذا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري بدون أي تهمة.