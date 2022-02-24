يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أفضل الأدعية في شهر رمضان المبارك 2022-1443هـ، وقوم الآلاف من المتابعون بالبحث عن أفضل الأدعية في شهر رمضان، والتي يحصل فيها المسلمون على الأجر والثواب من الله عز وجل.

أدعية شهر رمضان المبارك 2022-1443هـ

ونحرص بشكل مستمر في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، على نشر افضل وأهم الأدعية التي يتحصل بها العبد المسلم على الأجر والثواب.

أدعية شهر رمضان المبارك 2022-1443هـ

أدعية رمضان 2022

1-اللهم في شهرك الكريم وسائر الأشهر ارزقنا إطعام المساكين ورحمة اليتيم والعطف على المسكين، واكفنا بعزتك الغلاء والوباء والإعراض عن طاعتك، سبحانك أنت الحق وقولك الحق وأنبيائك حق وجنتك وعذابك حق لا إله إلا أنت.

2- اللهم هذا الشهر الذي أنزلت فيه القرآن الكريم وأنزلت فيه آيات بينات من الهدى والفرقان، اللهم ارزقنا صيامه، وأعنّا على قيامه، واجعل الله فيما تقضي من الأمر المحتوم، وفيما تُفرّق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يُرد ولا يُبدل أن تكتبني من عتقاء هذا الشهر.

أدعية شهر رمضان المبارك 2022-1443هـ

3- اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عَن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا رب العالمين، واعف عني يا عافيًا عن المجرمين.

أدعية شهر رمضان المبارك 2022-1443هـ

5- اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين.