كتيبة جنين تحذر الاحتلال من هدم منزل عائلة جرادات

حذر الناطق العسكري باسم كتيبة جنين، أبو معاذ، مساء اليوم الخميس، جيش الاحتلال من هدم منزل عائلة جرادات في مدينة جنين بالضفة المحتلة.

وقال أبو معاذ : "ليعلم العدو الصهيوني أنه في حال أقدم على أي عملية هدم لأحد منازل عائلة جرادات، فالخبر ما سيرى هو وجنوده، فالعدو قد خبرنا جيداً".

وهددت "كتيبة جنين" في وقت سابق، قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بالرد على كل محاولة اقتحام لمدن الضفة الفلسطينية.

وكان أوضح "أبو معاذ"، في بيان له بتاريخ 14-2-2022، أن الضربات والصليات النارية وزخات الرصاص الضخمة التي وجهتها كتيبة جنين ضد قوات الاحتلال كانت الأكبر والأكثر كثافة، عقب اقتحام الاحتلال بلدة السيلة الحارثية ومحاولة هدم منزل عائلة جرادات.

وأشار إلى أن كتيبة جنين، حذرت العدو سابقاً، بأن أي عملية هدم يقدم عليها العدو ضد المواطنين العزل، فإن المجاهدين سيتصدون لها، قائلاً: إن "الكتيبة أوفت بوعدها ".