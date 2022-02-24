تحديث أسعار النفط في العالم اليوم الخميس 24-2-2022 لحظة بلحظة .. أسعار الدولار الآن

تحديث أسعار النفط في العالم اليوم الخميس 24-2-2022 لحظة بلحظة ، ومع غزو الجيش الروسي مناطق داخل الاراضي الاوكرانية ارتفعت اسعار النفط عالميًا وهو ما كان متوقع سابقًا من قبل خبراء دوليين في مجال الاقتصاد ، في المقابل ارتفع اسعار الدولار الامريكي ، فيما بدأ اصحاب الشركات النفطية والبترول والمستثمرين والمواطنين العاديين في البحث عن اسعار النفط ، هذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه السطور التي توضح من خلالها تلك الاسعار .

وزادت نسبة عمليات البحث عن أسعار النفط في العالم اليوم بعد ان أفادت تقارير إعلام دولية عن ارتفاع تلك الاسعار لفوق 100 دولار وهو ما يدر أموال طائلة على الدول المنتجة للنفط ، وقد ارفقنا لكم الاسعار وفق اخر التحديثات وهي على النحو التفاصيل:

اسعار النفط في العالم اليوم لحظة بلحظة

ونقدم لكم تفاصيل عن أسعار الذهب في العالم وفق أخر التحديثات بعد الغزو الروسي للأراضي الاوكراني ، إذ هبط المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية 1.9 في المئة على وقع الهجوم الروسي على أوكرانيا ليصل إلى 12292.4 نقطة بحلول الساعة السابعة وأربعين دقيقة بتوقيت غرينتش.

وبحسب وسائل إعلام سعودية اليوم ، إذ هبطت أسهم أرامكو 0.4 في المئة وكيمانول 2.7 في المئة وأنابيب 3.4 في المئة ، وبخصوص أسهم بنك الرياض فقد هبطت 1.1 في المئة ومصرف الراجحي 2.3 في المئة وزين السعودية 0.6 في المئة واتصالات 1.4 في المئة.

وفي الكويت ، فقد أشارت تقارير إعلامية خليجية ، إلى أن مؤشرات بورصة قد هبطت في التداولات الصباحية كما انخفضت الأسهم القيادية بينما ارتفع سهم واحد فقط في البورصة.





أسعار النفط في السعودية اليوم فبراير 2022

اليوم ارتفع سعر النفط السعودي فوق 💯 دولار وعلى هذا المستوى من الأسعار، تكون إيرادات المملكة من النفط أكثر من 3.5 مليار ريال يوميا.

اسعار النفط الآن

وبحسب بيانات موقع "بلومبرغ" فقد قفزت العقود الآجلة لمزيج برنت، اليوم ، إلى 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014، وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.31% إلى 92.36 دولار للبرميل.

وبخصوص العقود الآجلة لخام "برنت" فقد صعدت خلال الساعات الماضية بنسبة 0.17% إلى 93.44 دولار للبرميل. في المقابل، هبط خام "برنت" إلى دون مستوى 95 دولارا للبرميل.

وبالنسبة إلى "خام غرب تكساس الوسيط" فقد تراجع دون 94 دولارا للبرميل ، بالتزامن مع غزو الجيش الروسي لأوكرانيا.

أسعار الدولار عالميا اليوم 24-2-2022

وسجلت البورصة المصرية، اليوم الخميس، هبوطًا في التداولات المالية، عقب التوتر العسكري بين روسيا وأوكرانيا، حيث أعلن الرئيس الروسي بعد عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وإثره انهارت البورصة العالمية والاوروبية والعربية.

وفق التقارير الرسمية، فقد تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الخميس، وفقد رأس المال السوقي نحو 20 مليار جنيه.

وسجل رأس المال السوقي نحو 693 مليار جنيه، مقابل مستوى 713.668 مليار جنيه بتراجع 20.6 مليار جنيه .

وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 3.31 %، عند 10927.11 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 4.09٪ عند 1870.65 نقطة.

وهبط مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 4.14٪ عند 2813.05 نقطة.