سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24 فبراير 2022، ينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخباري سعر الذهب في مصر في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبعد كثرة البحث عن أسعار الذهب في مصر في أعقاب بدء الحرب الروسية على اوكرانيا، قررنا كتابة هذا المقال.

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24 فبراير 2022

وتشير معظم البيانات إلى ارتفاع كبير على أسعار الذهب في تعاملات، اليوم الخميس، في مصر حيث ارتفعت بشكل كبير جداً بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنفيذ جيش بلاده عملية عسكرية شرق أوكرانيا.

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24 فبراير 2022

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24 فبراير 2022، مع ارتفاع أسعاره عالمياً بسبب توترات الحرب الروسية على أوكرانيا.