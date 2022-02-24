سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24 فبراير 2022، ينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخباري سعر الذهب في مصر في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبعد كثرة البحث عن أسعار الذهب في مصر في أعقاب بدء الحرب الروسية على اوكرانيا، قررنا كتابة هذا المقال.
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24 فبراير 2022
وتشير معظم البيانات إلى ارتفاع كبير على أسعار الذهب في تعاملات، اليوم الخميس، في مصر حيث ارتفعت بشكل كبير جداً بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنفيذ جيش بلاده عملية عسكرية شرق أوكرانيا.
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24 فبراير 2022
ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24 فبراير 2022، مع ارتفاع أسعاره عالمياً بسبب توترات الحرب الروسية على أوكرانيا.
وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار للتراوح بين 120 إلى 150 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 24
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الخميس خلال التعاملات الصباحية ليسجل نحو 978.87 جنيه مقابل 959.03 جنيه في ختام تعاملات أمس الأربعاء.
سعر الذهب اليوم عيار ١٨
وانتعش سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم ليصل إلى مستوى 734.17 جنيه مقابل 719.28 جنيه عند إغلاق تداولات أمس الأربعاء.
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24 فبراير 2022
أسعار الذهب الاقتصادي
وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر اليوم الخميس، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 571.01 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 489.44 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 367.08 جنيه.
أسعار الذهب اليوم عيار 21
وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى مستوى 856.554 جنيه مقابل 839.17 جنيه بنهاية تداولات أمس الأربعاء.
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24 فبراير 2022
سعر الأوقية الذهب
وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم الخميس نحو 30443 جنيه (1937 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب في مصر اليوم سجل نحو 6852 جنيها (435.92 دولار).
أسعار الذهب عالمياً
وعالميا قفزت أسعار الذهب يوم الخميس أكثر من 2٪ لتصل لأعلى مستوياتها في أكثر من عام ، مع تدفق المستثمرين إلى الملاذات الآمنة مع غزو القوات الروسية لأوكرانيا بعد أن أذن الرئيس فلاديمير بوتين بما وصفه بعملية عسكرية خاصة.