بالفيديو رتل من الدبابات الأوكرانية التي دمرها الجيش الروسي

أظهرت مشاهد مصورة من أوكرانيا، اليوم الخميس، رتلاً من الدبابات الأوكرانية التي دمرها الجيش الروسي أثناء المعارك في أوكرانيا.

ونقل موقع واللا العبري عن وسائل إعلام أجنبية، فيديو لرتل من دبابات T-64 التابعة للجيش الأوكراني دمرها الجيش الروسي في منطقة خيرسون.



من جانبها قالت قناة كان العبرية :"إن الروس يركزون جهدهم الآن على العاصمة الأوكرانية كييف، فيما تجدد انطلاق صفارات الإنذار وسماع عدة انفجارات هناك.

وفي ذات الإطار، قال مراسل "ميدل إيست آي" : "إن روسيا أسقطت 4 طائرات بدون طيار من طراز "بيرقدار TB2" أثناء المعارك في أوكرانيا".