سعر الذهب الأردن بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا اليوم الخميس 24 فبراير 2022، حيث تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع أسعار الذهب في تعاملات، اليوم الخميس، في الاردن ووصلت إلى ذروتها بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنفيذ جيش بلاده عملية عسكرية شرق أوكرانيا، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن يقدم لكم سعر الذهب سعر الذهب الأردن اليوم الخميس 24 فبراير 2022 بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث يلاحظ وجود اهتمام كبير في اسعار الذهب والدولار الأمريكي في الاردن في أعقاب بدء الحرب الروسية على اوكرانيا.

سعر الذهب الأردن اليوم الخميس 24 فبراير 2022 بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا





سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 24 في الأردن

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن اليوم الخميس 44.33 دينار (62.52 دولار.

سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 18 في الأردن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن اليوم الخميس ، نحو 33.24 دينار (46.89 دولار).

سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 14 في الأردن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 25.86 دينار (36.47 دولار).

سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 12 في الأردن

وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 22.16 دينار (31.26 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في الأردن

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن اليوم الخميس 38.79 دينار (54.71 دولار).



سعر الأوقية الذهب اليوم الخميس في الأردن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن، الخميس، نحو 1379 دينارا (1944 دولار).

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في الأردن

وسجل سعر الجنيه الذهب في الأردن اليوم (8 جرامات من عيار 21) نحو 310.29 دينار (437.66 دولار).