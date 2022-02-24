روسيا تعلن عدم اعترافها بسيادة "إسرائيل" على الجولان

أكدت البعثة الروسية للأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن عدم اعتراف روسيا بالسيادة "الإسرائيلية" على الجولان السوري المحتل.

ويُشار إلى أأنه قالت صحيفة "هآرتس" العبرية: "إنّ التصريحات الروسية في الأمم المتحدة جاءت عقب إعلان "إسرائيل" دعمها لأوكرانيا.

وقالت البعثة: "أنّ روسيا لا تعترف بسيادة "إسرائيل" على الجولان السوري المحتل، وهي تعتبر الجولان جزء لا يتجزأ من دولة سوريا".

وأشارت إلى قلقها، من الخطط "الإسرائيلية" المعلنة لتوسيع النشاط الاستيطاني في كافة المناطق المحتلة".

وشنت القوات الروسية، فجر اليوم الخميس، عملية خاصة للدفاع عن مناطق الانفصاليين الموالين لها في منطقة "دونابس"، بالإضافة لقصف مواقع للجيش الأوكراني في العاصمة كييف ومناطق حدودية أخرى.