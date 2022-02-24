تحديث أسعار الدولار الأمريكي في العالم اليوم 24-2-2022 لحظة بلحظة

تحديث أسعار الدولار الأمريكي في العالم اليوم الخميس الموافق 24-2-2022 لحظة بلحظة ، ومع اشتداد الأزمة الأوكرانية بدأ الاخبار تتوالى عن ارتفاع اسعار الدولار والنفط وهو ما توقعه العديد من خبراء الاقتصاد ، جميع سكان الأرض يبحثون بين الحين والأخر على محركات البحث لمعرفة أسعار الصرف مقابل العملات الأجنبية ، وأشارت تقارير اعلامية إلى أن العملة الخضراء العالمية قد ارتفعت مع بدء غزو الجيش الروسي الأراضي الاوكرانية ، فريق فلسطين اليوم وضع بين ايديكم تفاصيل تلك الاستفسارات التي باتت اهتمام كافة الاشخاص والمستثمرين ورجال الاعمال في العالم في هذه المقالة .

ومنذ ساعات الصباح الباكر يبحث الجمهور عن تحديث اسعار الدولار الامريكي في العالم اليوم لحظة بلحظة حيث يريد كل الاشخاص التعرف على الاسعار من أجل تسير أمور اعمالهم وأغراض أخرى ، ووفق تقديرات للمحليين مالين فإن الدولار سيشهد عدم اسقرار خلال الايام المقبلة ، وعن التفاصيل فهو على النحو التالي.

أسعار الدولار عالميا اليوم 24-2-2022

وسجلت البورصة المصرية، اليوم الخميس، هبوطًا في التداولات المالية، عقب التوتر العسكري بين روسيا وأوكرانيا، حيث أعلن الرئيس الروسي بعد عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وإثره انهارت البورصة العالمية والاوروبية والعربية.

وفق التقارير الرسمية، فقد تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الخميس، وفقد رأس المال السوقي نحو 20 مليار جنيه.

وسجل رأس المال السوقي نحو 693 مليار جنيه، مقابل مستوى 713.668 مليار جنيه بتراجع 20.6 مليار جنيه .

وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 3.31 %، عند 10927.11 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 4.09٪ عند 1870.65 نقطة.

وهبط مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 4.14٪ عند 2813.05 نقطة.

في السياق، هبطت البورصات الأوروبية وبورصة موسكو بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ، اليوم الخميس، كما قفزت أسعار الذهب عالميًا .

اسعار الدولار اليوم

وفيما يتعلق بمؤشر بورصة DAX كذلك هبط المؤشر DAX الألماني بنسبة 3.64% إلى 14099.31 نقطة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

ارتفاع الذهب الأسود والأصفر

قفزت أسعار النفط وارتفعت أسعار الأصفر الرنان، حيث صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بأكثر من 6% إلى 103 دولارات للبرميل، في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات الخام بتطور الأحداث المرتبطة في أوكرانيا.

سعر الذهب عالميا الآن

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.67% إلى 1942.3 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 1.78% إلى 1943 دولار للأونصة. البورصة في موسكو بعد اعلان الحرب على أوكرانيا

وانخفض مؤشرا بورصة موسكو، خلال التعاملات بنحو 40%، إلى مستوى هو الأدنى منذ منتصف 2017، كذلك تراجعت العملة الروسية الروبل أمام الدولار واليورو، فيما أعلن البنك المركزي الروسي عن التدخل في السوق المالية لبث الاستقرار.