تحطم طائرة عسكرية أوكرانية قرب العاصمة كييف

أفادت وسائل إعلام أجنبية، مساء اليوم الخميس، بتحطم طائرة عسكرية أوكرانية قرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وأشارت الوسائل، إلى أن الطائرة التي تحطمت كان على متنها حوالي 14 شخصا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وشنت القوات الروسية، فجر اليوم الخميس، عملية خاصة للدفاع عن مناطق الانفصاليين الموالين لها في منطقة "دونابس"، بالإضافة لقصف مواقع للجيش الأوكراني في العاصمة كييف ومناطق حدودية أخرى.

وكانت في وقت سابق قالت وزارة الدفاع الروسية :"إن حرس الحدود الأوكراني لا يبدي أية مقاومة للجيش الروسي، مضيفة أن مجموعات كبيرة من العسكريين الأوكرانيين تركوا مواقعهم ورموا سلاحهم.

وأكدت الدفاع الروسية أنه خلال العملية العسكرية الخاصة التي أمر بشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر اليوم، لم يقصف الجيش الروسي مدن أوكرانيا لا بالمدفعية أو بالصواريخ ولا من الجو، وأنه تم فقط تعطيل البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والطيران والمطارات العسكرية في أوكرانيا بواسطة الأسلحة عالية الدقة للقوات المسلحة الروسية.