تجريف أراضٍ واقتلاع أشجار في النقب

جرفت الآليات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، أراضي شاسعة واقتلعت أشجار زيتون، في خربة الوطن مسلوبة الاعتراف في النقب، داخل الاراضي المحتلة عام 1948.

وقالت مصادر محلية :"إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وحاصرتها ومنعت الاهالي من الاقتراب واقتلعت أشجار زيتون وجرفت مساحات شاسعة تتبع لعائلة الخرم".

من جانبها، استنكرت اللجنة التوجيهية العليا لعرب النقب، ممارسات الاحتلال الاسرائيلي التي لا تكف عن استهداف منطقة النقب.

وأدانت اللجنة جرائم الهدم والتجريف واتلاف المحاصيل الزراعية التي تصاعدت في الفترة الاخيرة، بهدف اقتلاع اهالي النقب وترحيلهم عن اراضيهم.

وقالت :"إن الرد على السلطات "الإسرائيلية" سيكون من خلال تعزيز صمود الاهالي وزرع مزيد من أشجار الزيتون، والتشبث بالأرض التي تحاول السلطات "الاسرائيلية" الهيمنة عليها.

ودعت اللجنة لاجتماع طارئ، يوم الإثنين المقبل، في قرية خربة الوطن، لبحث سبل التصدي لمخططات الاحتلال التي تستهدف اهالي النقب عامة، وسكان القرى غير المعترف بها على وجه الخصوص.