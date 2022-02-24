إصابات في مواجهات مع الاحتلال جنوب بيت لحم

أصيب عدد من الشبان، اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن المواجهات اندلعت بين الشبان والاحتلال في منطقة "التل" بالبلدة القديمة في بيت لحم، حيث اطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار معدني في القدم، والعشرات بحالات اختناق.

يشار إلى أن بلدة الخضر تشهد منذ ثلاثة أيام مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة، وتحديدا المنطقة الغربية المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري في منطقة التل.

وكان قد استشهد خلال المواجهات المندلعة في بلدة الخضر الطفل محمد رزق صلاح، يوم الثلاثاء الماضي، فيما أصيب عدد آخر من الشبان.