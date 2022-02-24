بث مباشر مباراة برشلونة ونابولي اليوم في الدوري الأوروبي، ينتظر عشاق فريقي برشلونة ونابولي بدء انطلاق مباراة الإياب بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس 24 فبراير 2022، على ملعب دييجو آرماندو مارادونا (سان باولو سابقًا) معقل الفريق الإيطالي في جنوب إيطاليا، وكل أنظار الناديين تتوجه صوب الفوز، لأنهما يريدان استكمال مشوارهما الأوروبي، وخاصة فريق البرشا الذي لم يتأهل للدور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وانضم مباشرة للدوري الأوروبي الذي تلعب ضمنه الفرق الأوروبية المتوسطة، فيما يعتبر دوري أبطال أوروبا المنافسة الأكبر في القارة الأوروبية.

بث مباشر مباراة برشلونة ونابولي اليوم في الدوري الأوروبي

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة إيجابية 1- مقابل هدف للفريقين، حيث لعبت الأسبوع الماضي على ملعب نادي برشلونة "الكامب نو"، لهذا يبحث محبو الفريقين عن بث مباشر مباراة برشلونة ونابولي اليوم في الدوري الأوروبي، لمشاهدة المباراة والاستمتاع بأحداثها، وخاصة أنها ستكون ملحمة كروية لضمان التأهل للدور المقبل من البطولة الأوروبية، لهذا تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، رابط لمشاهدة المباراة بجودة عالية ودون وجود أي تقطع في البث، وهو أمر يحبذه عشاق الكرة حول العالم.

مباراة برشلونة ونابولي اليوم في الدوري الأوروبي

ويحاول لاعبو برشلونة بقيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز الفوز بالمباراة والتأهل للمرحلة المقبلة، وخاصة بعد الفشل في التأهل للدور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والاكتفاء في اللعب في البطولة الأقل شهرة الدوري الأوروبي، وعانى برشلونة من أوضاع سيئة منذ انطلاق الموسم الجاري، إذ يحتل متدنيا في الدوري الإسباني.

تشكيلة برشلونة ضد نابلوي بالدوري الأوروبي

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجينو ديست، رونالد أراخو، جيرارد بيكيه، جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، بيدري

خط الهجوم: فيران توريس، أوباميانج، جافي

ويدخل فريق برشلونة مباراة اليوم ضد نابولي وهدفه تحقيق الفوز من أجل التأهل للدور المقبل بعد نتيجة التعادل التي حققها في لقاء الذهاب ضد نابولي على ملعبه.

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