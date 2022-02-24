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بالفيديو
: رصد الساعات الأولي للحرب الروسية الأوكرانية
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:53 م
24 فبراير 2022
بالفيديو : رصد الساعات الأولي للحرب الروسية الأوكرانية
#روسيا
#الغزو الروسي
##روسيا_أوكرانيا
#عملية عسكرية روسية على اوكرانيا
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