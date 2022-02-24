بالفيديو : رصد الساعات الأولي للحرب الروسية الأوكرانية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:53 م
24 فبراير 2022
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بالفيديو : رصد الساعات الأولي للحرب الروسية الأوكرانية 

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