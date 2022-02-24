بالفيديو : لحظة دخول القوات الروسية للأراضي الأوكرانية 

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:15 م
24 فبراير 2022
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بالفيديو : لحظة دخول القوات الروسية للاراضي الأوكرانية 

 

#الغزو الروسي ##روسيا اوركرانيا

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