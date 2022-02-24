الأمطار تُنقذ موسم العــسل في غزة ..توقعات بـ40 طناً إضافياً وانخفاض سعره!

على الرغم أن قطاع غزة شهد أجواء باردة جداً في الآونة الأخيرة، لم يشهدها منذ سنوات طويلة، والتي أدت إلى نفوق أعداد كبيرة من النحل، إلا أن مدير الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة في غزة المهندس طاهر أبو حمد، توقع انتاجاً وفيراً من العسل زيادة بنحو 40 طناً عن الموسم الماضي، بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار الموسم الجاري.

ووفق م. أبو حمد، فإن قطاع غزة ينتج سنوياً من العسل ما يقارب 160 طنا، تغطي 70% من حاجة قطاع غزة له، إلا أن التوقعات تشير إلى انتاج 200 طن هذا الموسم، تغطي حوالي 85- 90% من احتياجات المستهلكين، عازياً الزيادة في الإنتاج إلى الأمطار الغزيرة التي هطلت على قطاع غزة هذا الموسم.

وبيّن أبو حمد في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، أن خلايا النحل البالغ عددها 18 ألفا تتجمع معظمها في المناطق الشرقية لقطاع غزة، فيما يبلغ عدد النحالون نحو 350، ويعمل في المهنة عند بدء موسم قطف العسل في منتصف شهر إبريل من كل عام نحو 1000 شخص.

وأشار إلى أن النحالين يواجهون عوائق جمة خلال عملهم، أبرزها تعمد الاحتلال رش مبيدات حشرية ضارة في تلك المنطقة، والتي تدفع إلى نفوق أعداد كبيرة من النحل، في محاولة منه لمفاقمة أوضاع أصحاب المناحل وتكبيدهم خسائر كبيرة.

وتوقع أن يصل سعر كيلو العسل للمستهلك من 50- 80 شيكلا، وذلك حسب جودة المنتج، منوهاً إلى أن معظم مربي النحل يعتمدون على السكر في التغذية، نظراً لعدم نضوج الأزهار التي يتغذى عليها النحل.

ونوه إلى أن جودة العسل في القطاع تختلف من منحل إلى آخر وذلك حسب نسبة السكر التي يتغذى عليها النحل، مشددا على أن الجهات المختصة في وزارة الزراعة تكثف من رقابتها على المناحل، بهدف إيصاله للمستهلك بأعلى جودة ممكنة.

وينتج النحل العسل في موسم الربيع من 15- 17 إبريل، بعد أن يكون قد تغذى على رحيق أزهار أشجار الحمضيات والأزهار، فيما يتغذى بالصيف على أزهار أشجار "الكينيا".