انهيار البورصة.. "إسرائيل" تشكّل غرفة طوارئ بعد إعلام الحرب بين روسيا أوكرانيا

أفاد الاعلام العبري، اليوم الخميس، بأن "إسرائيل شكلت غرفة طوارئ عقب الحرب على أوكرانيا وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية ضد أوكرانيا.

وقال الإعلام العبري، إن وزارة الخارجية تعقد جلسة تقييمية صباح اليوم الخميس، لبحث تطورات الأوضاع فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، علما أنه لا يزال حوالي 8000 إسرائيلي في أوكرانيا، كما أن تعداد الجالية اليهود هناك يبلغ قرابة 200 ألف نسمة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن السفير الإسرائيلي في أوكرانيا، قوله إن "السفارة بالتعاون مع وزارة الخارجية تتحضر من أجل نقل إسرائيليين ويهود من أوكرانيا إلى بولندا".

ووفقا للصحيفة، فإنه في اليوم الأخير، طلب المئات من الإسرائيليين من المندوب الإسرائيلي في مدينة ليفوف مغادرة العاصمة كييف.

وقال السفير الإسرائيلي في أوكرانيا، ميخائيل برودسكي "نحن نستعد لاستيعاب الإسرائيليين واليهود في لفوف ونقلهم إلى بولندا، حيث نتوقع في الساعات المقبلة موجة كبيرة من الناس لمغادرة أوكرانيا".

ودعا برودسكي الإسرائيليين مرة أخرى إلى مغادرة أوكرانيا على الفور.

بورصة إسرائيل

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن البورصة "الإسرائيلية" تتعرض لانخفاض كبير في أعقاب التوتر العسكري بين روسيا وأوكرانيا، وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.