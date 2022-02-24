إذاعة صوت الأسرى تطلق حملة انتفاضة السجون نصرةً للأسرى في معركتهم

أعلنت إذاعة صوت الأسرى من غزة اليوم الخميس، اطلاق حملة تضامنية بعنوان "انتفاضة السجون"، نصرةً ودعماً للمعركة التي يخوضها الأسرى ضد إدارة السجون بعد فرضها جملةً من الاجراءات القمعية ضدهم.

بدوره أكد مدير إذاعة الأسرى م. رباح مرزق، أن الحملة جاءت للتأكيد على نصرة الأسرى في معركتهم، وايصال صوتهم للعالم أجمع، وتسليط الضوء على قضيتهم العادلة، مشيراً إلى أن الإذاعة تعمل بشكل مستمر لفضح جرائم الاحتلال ضد الأسرى وابراز معاناتهم من خلال مجموعة من البرامج التي تبث على مدار الوقت

من جهته بين منسق الحملة عماد دلول، أن الحملة بدأت بموجة إذاعية مشتركة مع عدد من الإذاعات المحلية، تأكيداً على توحيد كل الجهود الإعلامية لدعم الأسرى.

وأضاف دلول، أنه سيتبع الموجة الإذاعية، حملة تغريد واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاق #انتفاضة_السجون وذلك اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً، كما أنه سيتم استقبال رسائل صوتية ونصية من متضامنين مع قضية الأسرى، وبثها عبر برنامج على جناح الطير الذي يبث يومياً عبر الإذاعة، لرفع معنوية الأسرى وشد عزائمهم.

ويشارك في حملة التغريد كلاً من مؤسسة ميثاق، مؤسسة رواسي، قناة فلسطين اليوم، قناة القدس اليوم، إذاعة القدس، وكالة فلسطين اليوم، وكالة شمس نيوز، وكالة كنعان، الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، الخامسة للأنباء، بال كونكت