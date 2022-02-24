هبوط البورصة في مصر اليوم الخميس بعد التوتر العسكري بين روسيا وأوكرانيا 24 فبراير 2022

البورصة في مصر اليوم الخميس بعد التوتر العسكري بين روسيا وأوكرانيا 24 فبراير 2022، حيث تشير البيانات الرسمية إلى هبوط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية، لا سيما بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنفيذ جيش بلاده عملية عسكرية شرق أوكرانيا، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن يقدم لكم أخر التحديثات بشأن البورصة في مصر اليوم الخميس بعد التوتر العسكري بين روسيا وأوكرانيا 24 فبراير 2022 حيث يلاحظ وجود اهتمام كبير في متابعة البورصات العالمية والعربية إلى جانب أسعار العملات خاصة الدولار الأمريكي، فضًلا عن متابعة الذهب والعملات الرقمية في أعقاب بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

البورصة في مصر اليوم الخميس بعد التوتر العسكري بين روسيا وأوكرانيا 24 فبراير 2022



وسجلت البورصة المصرية، اليوم الخميس، هبوطًا في التداولات المالية، عقب التوتر العسكري بين روسيا وأوكرانيا، حيث أعلن الرئيس الروسي بعد عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وإثره انهارت البورصة العالمية والاوروبية والعربية.

وفق التقارير الرسمية، فقد تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الخميس، وفقد رأس المال السوقي نحو 20 مليار جنيه.

وسجل رأس المال السوقي نحو 693 مليار جنيه، مقابل مستوى 713.668 مليار جنيه بتراجع 20.6 مليار جنيه .

وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 3.31 %، عند 10927.11 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 4.09٪ عند 1870.65 نقطة.

وهبط مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 4.14٪ عند 2813.05 نقطة.

في السياق، هبطت البورصات الأوروبية وبورصة موسكو بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ، اليوم الخميس، كما قفزت أسعار الذهب عالميًا

مؤشر FTSE 100 البريطاني

وبحلول الساعة 11:05 بتوقيت موسكو، هبط مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 2.44% إلى 7315.34 نقطة، فيما تراجع المؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 3.22% إلى 6562.23 نقطة.

مؤشر بورصة DAX

كذلك هبط المؤشر DAX الألماني بنسبة 3.64% إلى 14099.31 نقطة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

ارتفاع الذهب الأسود والأصفر

قفزت أسعار النفط وارتفعت أسعار الأصفر الرنان، حيث صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بأكثر من 6% إلى 103 دولارات للبرميل، في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات الخام بتطور الأحداث المرتبطة في أوكرانيا.

سعر الذهب عالميا

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.67% إلى 1942.3 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 1.78% إلى 1943 دولار للأونصة.

ال بورصة في موسكو بعد اعلان الحرب على أوكرانيا

وانخفض مؤشرا بورصة موسكو، خلال التعاملات بنحو 40%، إلى مستوى هو الأدنى منذ منتصف 2017، كذلك تراجعت العملة الروسية الروبل أمام الدولار واليورو، فيما أعلن البنك المركزي الروسي عن التدخل في السوق المالية لبث الاستقرار.

وفي ظل ذلك دعا خبراء اقتصاد، استضافتهم إذاعة "بيزنيس أف أم" الروسية، إلى عدم الهلع والقلق واتخاذ قرار متعجلة أو غير صائبة في الوضع الحالي، وأشاروا إلى ضرورة الانتظار إلى حين تستقر الأوضاع في السوق الروسية.

وفجر اليوم الخميس، أعلن الرئيس الروسي عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس، وشدد على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال أوكرانيا وإنما تجريدها من السلاح.