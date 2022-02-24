مالية غزة تحدد موعد صرف طلبات مصاريف الجنازة

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم الخميس 24/2/2022، عن موعد صرف طلبات مصاريف الجنازة التي تقدم بها الموظفون عبر التسجيل الإلكتروني، خلال شهري 4-5 لعام 2021 .

وأوضحت المالية، أن الطلبات تم اعتمادها من اللجنة المختصة وفقاً للمعايير المعمول بها، لافتةً إلى أن عدد المستفيدين من عملية الصرف 126مستفيد, وبمبلغ إجمالي 98,328 شيكل.

وبينت الوزارة، أن موعد الصرف سيبدأ يوم الأحد 27 فبراير عبر كافة فروع بنك البريد والإنتاج والوطني، وفق الإجراءات المتبعة للوقاية من فايروس كورونا.

ونوهت الوزارة إلى أنه سيتم العمل على جدولة الكشوفات الإلكترونية المتبقية وصرفها وفق الإمكانيات المالية المتاحة.