كورونا فلسطين :القدس تتصَدر الإصابات وغزة الوفيات

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.2% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

الإصابات الجديدة

الضفة الغربية: 323

قطاع غزة: 659

مدينة القدس: 790

*حالات الوفاة الجديدة:*

الضفة الغربية: 4

قطاع غزة: 6

مدينة القدس: 1

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 42، قلقيلية 22، سلفيت 12، جنين 43، نابلس 57، بيت لحم 22، رام الله والبيرة 74، ضواحي القدس 8، الخليل 35، طوباس 5، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 659، مدينة القدس 790".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 61، قلقيلية 30، سلفيت 13، جنين 71، نابلس 62، بيت لحم 43، رام الله والبيرة 120، ضواحي القدس 16، الخليل 180، طوباس 16، أريحا والأغوار 35، قطاع غزة 3400، مدينة القدس 1100".

وسجلت 6 حالات وفاة في قطاع غزة، حالة في بيت لحم، حالة في رام الله والبيرة، حالتان في طولكرم، حالة في مدينة القدس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 104 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 237 مريضا، بينهم 36 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.