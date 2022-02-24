نقابة سائقي الأجرة في غزة تطالب بتمديد حملة تخفيض ترخيص المركبات

طالبت نقابة سائقي الأجرة الجهات المختصة في قطاع غزة تمديد حملة التخفيض على ترخيص المركبات حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس النقابة رزق خلف في بيان صحفي، إن الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة يعاني من أوضاعا اقتصادية صعبة وأزمات متلاحقة طالت كافة شرائح المجتمع لاسيما شريحة سائقي الأجرة في ظل غلاء معيشي وزيادة كبيرة في أعداد المركبات التي تعمل في نفس المجال".

وثمن خلف جهود وزارة النقل والمواصلات والجهات الحكومية المختصة، بالإعلان عن حملة التخفيضات للسائقين منذ أربعة أشهر والتي تنتهي بتاريخ في الثامن والعشرين من فبراير/ شباط الجاري، داعيا إلى مزيد من التسهيلات الحكومية والتخفيف عن كاهل السائقين في مثل هذه الظروف الصعبة

وطالب الجهات الحكومية لاسيما وزارة النقل والمواصلات بتمديد حملة التخفيضات حتى نهاية شهر رمضان المبارك، "مساندة لأبناء شعبنا وإعطاء المزيد من الوقت لتسوية أوضاع السائقين

ودعا خلف جميع السائقين للاصطفاف خلف نقابتهم في السعي لتحقيق مطالبهم المشروعة، والدفاع عن حقوقهم في المجالات المختلفة.