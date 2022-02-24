الغزو الروسي لأوكرانيا.. إلى أين سيقود الأسواق المالية؟

فور بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، تداعت أسواق العالم، إذ حدثت هزة قياسية في أسعار النفط، والذهب، والأسهم الأمريكية، والعملات الرقمية.

برنت فوق 100 دولار.. والذهب عند 1945 دولار

وصعدت أسعار النفط صباح اليوم الخميس 24 فبراير 2022 بنسب تتجاوز 4%، مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخاذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.

وقال بوتين: إن الظروف تتطلب عملًا حاسمًا من روسيا، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود، إفادتهم بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 4.3% لتصل إلى 101 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، فيما صعدت العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم أبريل بنسبة 4.46% لتصل إلى 96.21 دولار للبرميل.

وصعدت أن أسعار الذهب لأعلى مستوياتها خلال عام، حيث سجلت العقود الآجلة للمعدن الأصفر النفيس ارتفاعًا بنسبة 1.79% أو ما يعادل 34.20 دولار لتصل إلى مستوى 1944.60 دولار للأوقية، وهي الزيادة الأكبر خلال 12 شهرًا.

"وول ستريت" تتهاوى

وفي المقابل، تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية صباح الخميس لتواصل سلسلة خسائرها بعد إغلاقها على انخفاض أمس الأربعاء، مع شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا لحماية إقليم دونباس.

وبسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، هبطت المؤشرات الأمريكية في التعاملات الإلكترونية، حيث هوى مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 648 نقطة، بما نسبته 2%، لتصل إلى ٣٢٤٠٧ نقطة.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 83 نقطة، بما نسبته ١.٩%، لتتداول عند مستوى ٤١٤٠ نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" بمقدار 328 نقطة، بما نسبته ٢.٣٢%، لتتداول عند مستوى ١٣١٧٧ نقطة.

وبيّنت مؤسسة "ماركت ووتش" الأمريكية أن الذي قاد الهبوط في مؤشرات الأسهم الأمريكية هو إعلان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية فى دونباس ردًا على التهديدات القادمة من أوكرانيا، بحسب تصريحه، وتأكيده على أن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا، فيما ألقى بمسؤولية إراقة الدماء على النظام الأوكرانى.

وحذر بوتين الدول الأخرى من أن أي محاولة للتدخل ستؤدى إلى عواقب لم يروها من قبل، على حد وصفه.

الأسواق الروسية "تئن".. واضطراب حركة الطيران

استجابت الأسواق المالية في روسيا سريعا إلى العمليات العسكرية التي تشنها روسيا على أوكرانيا، إذ تراجع سوق الأوراق المالية الروسي بأكثر من 10%.

وهبط العملة الروسية الروبل، وصعدت العملة الأميركية أمامها لأعلى مستوى منذ منذ يناير 2016.

يأتي ذلك في الوقت الذي تأثرت فيه بالفعل حركة الطيران بعد إلغاء الرحلات الجوية من مطار روستوف الروسي القريب من أوكرانيا، كما حذرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران تحذر شركات الطيران من خطورة التحليق في أجواء أوكرانيا.

وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، بأن "العالم سيحاسب روسيا" بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عملية عسكرية" في أوكرانيا.

وقال بايدن في بيان "اختار الرئيس بوتين (شن) حرب مخطط لها ستتسبب بمعاناة وخسائر بشرية كارثية".

وأضاف "روسيا تتحمل وحدها مسؤولية الموت والدمار اللذين سينجمان عن هذا الهجوم".

انهيار العملات الرقمية

وسجلت العملات الرقمية انهيارًا كبيرًا في أسعار تداولاتها عقب هجوم روسيا على أوكرانيا، حيث هبطت بتكوين إلى مستوى 34965.91 دولار.

كما تراجعت الدوجكوين بما يفوق الـ 13% اليوم الخميس، لتصل إلى مستوى 0.11443 دولار، وتبلغ حالياً القيمة السوقية للدوجيكوين قرابة 16.89 مليار دولار، وقد بلغ حجم التداول على العملة الرقمية المشفرة الثانية عشرة من حيث القيمة السوقية في الـ 24 ساعة الماضية قرابة 608 مليون دولار.