محكمة الاحتلال تطلب من النيابة الرد حتّى آذار للرد بشأن قضية الأسير الشوبكي

قال نادي الأسير الفلسطيني أنّ المحكمة العليا للاحتلال طلبت من النيابة العامة الرد حتّى السابع من آذار القادم، على الالتماس الخاص بطلب الإفراج المستعجل عن (شيخ الأسرى) الأسير المريض فؤاد الشوبكي.

وأكّد أنّ هذه المحاولات القانونية تأتي إلى جانب محاولات تجري على مستويات أُخرى، لتحقيق حرّية الأسير الشوبكي الذي يُعاني من سرطان البروستاتا، ويُعاني أيضًا من مرض في عينيه ومعدته وفي القلب ومرض ارتفاع ضغط الدم.

يشار إلى أن الأسير فؤاد حجازي الشوبكي وُلد في 12 مارس 1940 في غزة في حي التّفاح، يُعدّ الأسير الأكبر سنّاً في سجون الاحتلال، إذ اختطفته قوّات الاحتلال بتاريخ 14 مارس 2006، من سجن أريحا، مع الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، إضافة إلى رفاقهم عاهد أبو غلمي وحمدي قرعان وباسل أسمر ومجدي الريماوي وياسر أبو تركي، حكمت عليه المحكمة العسكرية للاحتلال بالسّجن لـ(20) عاماً، ولاحقاً تمّ تخفيضها إلى (17) عاماً.

يذكر أن الأسير الشوبكي متزوج، وتُوفيت زوجته في عام 2011، وله 6 أبناء و9 أحفاد لا يعرف غالبيتهم.