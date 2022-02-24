اقتصاديون ينصحون بضرورة الانتظار إلى حين استقرار الأوضاع في الأسواق الروسية

هبطت البورصات الأوروبية وبورصة موسكو بعد حالة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، سيما بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ، اليوم الخميس، كما قفزت أسعار الذهب عالميًا

مؤشر FTSE 100 البريطاني

وبحلول الساعة 11:05 بتوقيت موسكو، هبط مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 2.44% إلى 7315.34 نقطة، فيما تراجع المؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 3.22% إلى 6562.23 نقطة.

مؤشر بورصة DAX

كذلك هبط المؤشر DAX الألماني بنسبة 3.64% إلى 14099.31 نقطة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

ارتفاع الذهب الأسود والأصفر

قفزت أسعار النفط وارتفعت أسعار الأصفر الرنان، حيث صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بأكثر من 6% إلى 103 دولارات للبرميل، في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات الخام بتطور الأحداث المرتبطة في أوكرانيا.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.67% إلى 1942.3 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 1.78% إلى 1943 دولار للأونصة.

البورصة في موسكو بعد اعلان الحرب على أوكرانيا

وانخفض مؤشرا بورصة موسكو، خلال التعاملات بنحو 40%، إلى مستوى هو الأدنى منذ منتصف 2017، كذلك تراجعت العملة الروسية الروبل أمام الدولار واليورو، فيما أعلن البنك المركزي الروسي عن التدخل في السوق المالية لبث الاستقرار.

على الصعيد ذاته، نصح خبراء اقتصاد، المواطنين إلى عدم الهلع والقلق واتخاذ قرار متعجلة أو غير صائبة في الوضع الحالي، مشيرين إلى ضرورة الانتظار إلى حين تستقر الأوضاع في الأسواق الروسية، سيما بعد إعلان روسيا بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.

وفجر اليوم الخميس، أعلن الرئيس الروسي عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس، وشدد على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال أوكرانيا وإنما تجريدها من السلاح.