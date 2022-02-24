"الجهاد" تهنئ المحرر الشلبي بطفله "جميل"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:08 ص
24 فبراير 2022
الجهاد تهنئ المحرر الشلبي.jfif
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قدّم وفد من كوادر وشباب حركة الإسلامي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، التهاني والتبريكات للمحرر محمد الشلبي، وذلك بمناسبة قدوم طفله، الذي أسماه "جميل" تيمنًا برفيق دربه الشهيد جميل العموري.

ويعتبر المحرر محمد الشلبي، من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين، وهو مطارد لقوات الاحتلال، كما تعرض للاعتقال في سجون السلطة في نوفمبر 2021م.

يُشار إلى أن المجاهد جميل العموري استشهد برصاص الاحتلال، في 10 يونيو 2021م، في شارع الناصرة بمدينة جنين.، حيث كان أحد المطاردين من أبناء سرايا القدس الذي استشهد بعد مسيرة جهاد وثبات بقي خلالها مطلوباً لقوات العدو على خلفية تنفيذ العديد من الأعمال الجهادية.

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