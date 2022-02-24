بورصة الكويت اليوم الخميس بعد إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا 24 فبراير 2022، حيث تشير البيانات الرسمية إلى هبوط المؤشر الرئيسي في البورصة الكويتية، لا سيما بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنفيذ جيش بلاده عملية عسكرية شرق أوكرانيا، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن يقدم لكم أخر التحديثات بشأن هبورصة الكويت اليوم الخميس بعد إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا 24 فبراير 2022 حيث يلاحظ وجود اهتمام كبير في متابعة البورصات العالمية والعربية إلى جانب أسعار العملات خاصة الدولار الأمريكي، فضًلا عن متابعة الذهب والعملات الرقمية في أعقاب بدء الحرب الروسية على اوكرانيا.

بورصة الكويت اليوم الخميس بعد إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا 24 فبراير 2022

وانخفضت هبطت مؤشرات بورصة الكويت في معاملات اليوم الخميس، بعد اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم على أوكرانيا، كما انخفضت الأسهم القيادية بينما ارتفع سهم واحد فقط في البورصة.

بورصة الكويت اليوم الخميس

وبحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش هبط مؤشر السوق الأول 1 بالمئة إلى 8237 نقطة ومؤشر السوق والرئيسي 50 بنسبة 1.35 إلى 6602 نقطة.

أسهم بنك الكويت الوطني اليوم الخميس

وانخفضت أسهم بنك الكويت الوطني 0.8 في المئة وبيت التمويل الكويتي (بيتك) 0.6 في المئة وأجيليتي 1.5 في المئة وألافكو 2.2 في المئة.

سهم كابلات في الكويت اليوم الخميس

بينما ارتفع سهم كابلات وحيدا بنسبة 0.3 في المئة.

البورصة السعودية اليوم الخميس بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا 24 فبراير 2022

بورصة السعودية اليوم الخميس

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية 1.9 في المئة على وقع الهجوم الروسي على أوكرانيا ليصل إلى 12292.4 نقطة بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش.

بورصة أرامكو

وهبطت أسهم أرامكو (SE:2222) 0.4 في المئة وكيمانول 2.7 في المئة وأنابيب 3.4 في المئة.

بورصة بنك الرياض

وانخفضت أسهم بنك الرياض (SE:1010) 1.1 في المئة ومصرف الراجحي 2.3 في المئة وزين (SE:7030) السعودية 0.6 في المئة واتصالات 1.4 في المئة.





سعر البيتكوين بعد الحرب الروسية على اوكرانيا

انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 35 ألف دولار للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني، بعد إعلان الرئيس الروسي عن عملية عسكرية في أوكرانيا. وحذر بعض المحللين أن عملية البيع هذه قد تستمر حتى تهدأ التوترات في أوروبا الشرقية.

وانخفض سعر العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم بأكثر من 8.4% خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 34.8 ألف دولار,

وبلغ سعر عملية الإيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، ضربة أكبر حيث خسرت أكثر من 12% في الـ 24 ساعة الماضية.

و استمر سعر النفط في الارتفاع، حيث قفزت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 5.3% (لحظة كتابة المقال)، متجاوزة 102 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014.