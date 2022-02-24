الاحتلال يباشر بناء 100 وحدة استيطانية قرب نابلس

كشفت مصادر إعلامية عبرية، عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، باشرت بناء حي استيطاني جديد في مستوطنة إيتمار، جنوب شرق نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت القناة العبرية السابعة، اليوم الخميس، إن "الحي الجديد سيضم 100 عائلة جديدة".

وفي سياق متصل، نقلت القناة أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، سيوقع على صيغة "أمر عام"، يسمح بتوصيل ما لا يقل عن 30 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بالبنية التحتية للكهرباء.

وتشير تقديرات حقوقية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية وشرقي القدس، يسكنون في 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.

يذكر أن الأمم المتحدة ومنظمات دولية عدة، دانت بناء سلطات الاحتلال الاسرائيلي مستوطنات على أراض فلسطينية محتلة، وعدتها "غير قانونية، ومتناقضة مع الاتفاقيات الدولية".