البورصة السعودية اليوم الخميس بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا 24 فبراير 2022، حيث تشير البيانات الرسمية إلى هبوط المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية، لا سيما بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنفيذ جيش بلاده عملية عسكرية شرق أوكرانيا، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن يقدم لكم أخر التحديثات بشأن هبوط البورصة السعودية اليوم الخميس بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا حيث يلاحظ وجود اهتمام كبير في متابعة البورصات العالمية والعربية إلى جانب أسعار العملات خاصة الدولار الأمريكي، فضًلا عن متابعة الذهب والعملات الرقمية في أعقاب بدء الحرب الروسية على اوكرانيا.



بورصة السعودية اليوم الخميس

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية 1.9 في المئة على وقع الهجوم الروسي على أوكرانيا ليصل إلى 12292.4 نقطة بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش.

بورصة أرامكو اليوم الخميس

وهبطت أسهم أرامكو (SE:2222) 0.4 في المئة وكيمانول 2.7 في المئة وأنابيب 3.4 في المئة.

بورصة بنك الرياض اليوم الخميس

وانخفضت أسهم بنك الرياض (SE:1010) 1.1 في المئة ومصرف الراجحي 2.3 في المئة وزين (SE:7030) السعودية 0.6 في المئة واتصالات 1.4 في المئة.

سعر البيتكوين بعد الحرب الروسية على اوكرانيا





انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 35 ألف دولار للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني، بعد إعلان الرئيس الروسي عن عملية عسكرية في أوكرانيا. وحذر بعض المحللين أن عملية البيع هذه قد تستمر حتى تهدأ التوترات في أوروبا الشرقية.

وانخفض سعر العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم بأكثر من 8.4% خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 34.8 ألف دولار,

وبلغ سعر عملية الإيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، ضربة أكبر حيث خسرت أكثر من 12% في الـ 24 ساعة الماضية.

و استمر سعر النفط في الارتفاع، حيث قفزت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 5.3% (لحظة كتابة المقال)، متجاوزة 102 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014.