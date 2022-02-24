اليوم الـ19 لمعركة الاسرى النضالية : كبار السن يخرجون حقائبهم من الأقسام

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال، انتفاضتهم ضد السجان لليوم الـ19 على ، بعد أن أقرت إدارة سجون الاحتلال جملة من الإجراءات التنكيلية الممنهجة بحقهم، في محاولة جديدة لاستهداف ُمنجزات الحركة الأسيرة، حيث تصاعد هذا الاستهداف وبقرار سياسي منذ تشكيل ما ُعرفت بلجنة "أردان" عام 2018.

وقالت مهجة الاسرى ان الاسرى قرروا في يومهم الـ19 ، وخاصة كبار السن بإخراج حقائبهم من الأقسام والمطالبة بالخروج للزنازين ، بالإضافة الى خطوات إزعاج وإرباك في المساء

وبينت مهجة القدس ان خطوات المواجهة والمقاومة ضد إجراءات إدارة السجون الصهيونية متواصلة حتى انتزاع الحقوق .

وكان قدورة فارس رئيس نادي الأسير أكد في تصريحات سابقة أن حالة من الغليان تسيطر على السجون "الاسرائيلية"، وأن كافة الاحتمالات مطروحة بشأن ما قد يحصل في السجون .

وقال فارس خلال تصريحات خاصة له :"الأسرى خط أحمر، واذا حصل أي حدث داخل السجون قد ينذر بتفجر الامور بشكل كامل" .

وتابع فارس ، نحن أمام خيارين إما أن تتراجع إدارة السجون وتلبي مطالب الأسرى ، و إما أن تتواصل الفعاليات حتى الإضراب عن الطعام .

وشدد على ضرورة مساندة الحركة الأسيرة ، ولابد أن تكسر قوانين الاحتلال ، موضحاً أنه لابد ان يكون نضالنا مخطط له.