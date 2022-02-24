ارتفاع على أسعار تكاليف البناء بالضفة

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس 24 فبراير 2022، عن ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية خلال شهر كانون ثاني الماضي.

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01% خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة بشهر كانون أول 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 115.71 مقارنة بـ115.69 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 1.09%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.05%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف في مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06% خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة بشهر كانون أول 2021، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 115.03 مقارنة بـ 115.10 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.16%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 1.17%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.17% خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة بشهر كانون أول 2021، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 116.76 مقارنة بـ116.95 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.32%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 1.10%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة انخفاضاً مقداره 0.20% خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة بشهر كانون أول 2021، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 110.74 مقارنة بـ 110.96 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.36%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.22%، في حين سجلت أسعار مجموعتي: تكاليف تشغيل معدات وصيانة وتكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.42% خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة بشهر كانون أول 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 126.19 مقارنة بـ 125.66 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى أسعار شبكات المياه سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.93%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 129.30 مقارنة بـ 128.11 خلال الشهر السابق، بينما سجلت أسعار خزانات المياه انخفاضاً مقداره 0.77%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 119.34 مقارنة بـ 120.26 خلال الشهر السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.13% خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة بشهر كانون أول 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 111.65 مقارنة بـ 111.51 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).