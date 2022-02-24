الجهاد ومهجة القدس تُعزيان بوفاة والدة القائد الشهيد محمود الخواجا

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة ومؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الخميس 24/2/2022، بأحر التعازي وأصدق المواساة من عائلة الخواجا بوفاة والدة الشهيد القائد محمود الخواجا أبو عرفات الحاجة أم يوسف الخواجا.

وقالت :" تتقدم حركة الجهاد الإسلامي_إقليم غزة، بأحر التعازي وأصدق المواساة من عائلة الخواجا الكرام، بوفاة والدة الشهيد القائد محمود الخواجا أبو عرفات

الحاجة أم يوسف الخواجا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويُلهم أهلها الصبر والسلوان".

كما تقدمت، مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ من عائلة الخواجة الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة/ نعيمة أحمد حسن الخواجة (أم يوسف)، والدة الشهيد القائد/ محمود عرفات إبراهيم الخواجة.

وقد وافتها المنية فجر اليوم الخميس 23 رجب 1443 هـ الموافق 24/02/2022م؛ بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، عن عمر يناهز (80) عامًا قضتها طائعة لله صابرة محتسبة.

جدير بالذكر أن الشهيد القائد محمود الخواجة ولد بتاريخ 27/01/1960م، وكان متزوج ولديه 5 من الأبناء؛ وهو أحد قادة "قسم" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين سابقًا، حيث تم اغتياله من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بتاريخ 22/06/1995م.