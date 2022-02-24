بالأسماء : مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة
شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الخميس 24/2/2022 ، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بالضفة المحتلة
وعرف من بين المعتقلين اليوم :
١. يزن جبر الحسنات- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم
٢. المحرر محمود صلاح هماش- مخيم الدهيشة
٣. المحرر محمد ياسر رزق- مخيم الدهيشة
٤. حاتم إسماعيل حمايل- بيتا جنوب نابلس
٥. المحرر مصطفى حجة- برقة شمال نابلس
٦. سامح الأشقر- نابلس
٧. نضال مشعل- علار قرب طولكرم
٨. مهدي أبو عياش- بيت أمر شمال الخليل
٩. حازم براهمة- عنزا قرب جنين
١٠. مجد الوحش- بدو شمال غرب القدس
* اقتحام منزل الأسيـ رة المحررة آمنة عبد الغني زوجة الأسيـ ر أنور عليان وسرقة مبلغ ذهب وأموال من بلدة صيدا قرب طولكرم
* اقتحام منزل المحرر عبدالمهدي زهور في بيت كاحل غرب الخليل وتحطيم محتوياته وتهديده بالاعتقال وهو والد أسير