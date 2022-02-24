فلسطين اليوم - غزة

بالأسماء : مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الخميس 24/2/2022 ، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بالضفة المحتلة

وعرف من بين المعتقلين اليوم :

١. يزن جبر الحسنات- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٢. المحرر محمود صلاح هماش- مخيم الدهيشة

٣. المحرر محمد ياسر رزق- مخيم الدهيشة

٤. حاتم إسماعيل حمايل- بيتا جنوب نابلس

٥. المحرر مصطفى حجة- برقة شمال نابلس

٦. سامح الأشقر- نابلس

٧. نضال مشعل- علار قرب طولكرم

٨. مهدي أبو عياش- بيت أمر شمال الخليل

٩. حازم براهمة- عنزا قرب جنين

١٠. مجد الوحش- بدو شمال غرب القدس

* اقتحام منزل الأسيـ رة المحررة آمنة عبد الغني زوجة الأسيـ ر أنور عليان وسرقة مبلغ ذهب وأموال من بلدة صيدا قرب طولكرم

* اقتحام منزل المحرر عبدالمهدي زهور في بيت كاحل غرب الخليل وتحطيم محتوياته وتهديده بالاعتقال وهو والد أسير