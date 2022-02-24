بالفيديو طريقة عمل الدجاج بالكيس الحراري في رمضان 2022-1443 هـ.. خطوات سهلة وبسيطة، تبقت أيام على حلول شهر رمضان المبارك على المسلمين في جميع أنحاء المعمورة، حيث ينتظر المسلمون هذه الأيام المبارك، لما تحمل في جعبتها الخيرات لهم، في أيام تقرب المسلم إلى الله وتُغفر الذنوب، وتفتح أبواب السماء للأدعية التي ينال خلالها المسلم الثواب والأجر العظيمين، إلا أن في هذا الشهر الفضيل يزيد البحث عن الأكلات الرمضانية وطريقها عملها في البيت، بخطوات سهلة على ربات البيت، إذ تبدأ ربة البيت بإعداء طعام الفطور بعد صلاة العصر مباشرة، إلا أنها أحيانا قد تنتابها الحيرة فيما ستقدمه لأفراد عائلتها على مائدة الفطور، لما لفطور رمضان من خاصية بسبب الساعات الطويلة من الصيام عن الطعام والشراب، وفي المقابل تتزين موائد الغزيين بالدجاج في ذلك الشهر الفضيل.

بالفيديو طريقة عمل الدجاج بالكيس الحراري في رمضان 2022-1443 هـ.. خطوات سهلة وبسيطة

وتبحث الأمهات وربات البيوت عن بالفيديو طريقة عمل الدجاج بالكيس الحراري في رمضان 2022-1443 هـ.. خطوات سهلة وبسيطة، لأن أفراد العائلة يفضلون طهي هذه الوجبات في المناول، لأنهم لا يثقون كثيرا في أكلات المطاعم التي قد لا تناسب تذوقهم، بسبب الضغط عليها في ذلك الشهر، نتيجة للعزائم والرحمة عن أموات المسلمين، لهذه الأسباب تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية طريقة عمل الدجاج بالكيس الحراري بطريقة سهلة وخطوات مريحة، كونها من الوجبات المفضلة لدى الصائمين.

بالفيديو طريقة عمل الدجاج بالكيس الحراري في رمضان 2022-1443 هـ

ويصوم المسلم في شهر رمضان عن الطعام والشراب لساعات طويلة، تبدأ منذ سماع أذان الفجر صباحا، حتى سماع آذان المغرب مساء، دون أن يتذوق أي طعام أن شراب، وهي ساعات طويلة، يسعى الصائم من خلالها على تعويض ما ينقصه من خلال الاهتمام بوجبات الفطور.

إعداد الدجاج بالكيس الحراري والمكونات

دجاجةٌ مُنظّفة. ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. ربع كوبٍ من عصير الليمون. ملعقةٌ كبيرةٌ من الخل. ملعقتان كبيرتان من بهارات الكاري. ملعقةٌ صغيرةٌ من الكمَّون. ملعقةٌ صغيرةٌ من الكركم. ملعقتان صغيرتان من الملح. ربع ملعقةٍ صغيرةٍ من الفلفل الأسود المطحون. ملعقةٌ صغيرةٌ من البابريكا الحلوة. نصف ملعقةٍ صغيرةٍ من الشَّطة. ستة فصوص من الثّوم المهروس. ملعقةٌ كبيرةٌ من الزَّنجبيل المفروم. ملعقةٌ صغيرةٌ من الكزبرة المطحونة. حبَّةٌ من الفلفل الأخضر الحار المفرومة ناعماً. بصلةٌ كبيرةٌ مُقطّعة إلى أرباع. لخليط الخُضار حبتان كبيرتان من البطاطا المُقطّعة إلى أرباع. حبَّتان كبيرتان من الجزر المُقطّعة إلى أرباع. أربع حبَّاتٍ من الكوسا المُقطّعة إلى أرباع.

طريقة تحضير عمل الدجاج بالكيس الحراري

سخني الفرن على حرارة مئةِ وثمانين درجةً مئويَّةً، وحضّري كيساً حراريّاً متوسط الحجم. أضيفي الملح، والفلفل الأسود، والدقيق إلى الدجاج، واغسليه جيَّداً بالماءِ البارد، وأحدثي عدة شقوق في مناطق مُختلفة من الدجاج. ضعي زيت الزيتون، والملح، وعصير الليمون، وبهارات الكاري، والكزبرة، والكمون، والكركم، والفلفل الأسود، والزنجبيل، والشطة، والفلفل في وعاء. وزعي الخليط فوق الدجاج، وبداخله، والقليل فوق الخُضار. ضعي البصل داخل الدجاج، ثمَّ ضعي الدجاج والخضار بالكيس الحراريّ، واقفليه حسب التعليمات المُفصّلة على الغلاف. ضعي الكيس في صينيَّة الفرن، وأدخليها إلى الفرن لمدة ساعةٍ ونصف، أو إلى أن ينضج الدجاج ويُصبح ذهبيّ اللون. أخرجي الكيس من الفرن ودعيه لمدة عشر دقائقَ، ثمَّ قصي الكيس، وضعي الدجاج والخُضار في طبق التقديم.